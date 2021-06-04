В Москве могут ввести меры поддержки для привлечения горожан к вакцинации – Собянин

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин допустил, что в Москве могут ввести меры поддержки, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы поощряем пожилых людей, чтобы они приходили на пункты вакцинации, выплачиваем тысячу рублей. <...> Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например лотерею с федеральными коллегами", – пояснил мэр Москвы в ходе Петербургского международного экономического форума.

При этом градоначальник подчеркнул, что поощрять пивом за вакцинацию от коронавируса в России не планируется.

"Во время прививки пиво пить нельзя", – уточнил мэр.

Однако Собянин выразил надежду, что до конца года в столице от коронавируса привьется еще 1 миллион человек.

Ранее Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить дополнительные ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19. Он уточнил, что работы столичной системы здравоохранения достаточно, чтобы справиться со всеми проблемами, связанными с пандемией.

