Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 20,7 млн россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили 20,7 миллиона россиян, а полный курс прошли более 16 миллионов человек.
"По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 миллиона человек, из них получили оба компонента 16,7 миллиона человек", – рассказала Голикова в ходе совещания президента России с членами правительства.
Ранее врачи столичного департамента здравоохранения оценили популярные мифы о вакцинации против коронавируса и рассказали о важности процедуры.
Так, главный внештатный специалист – аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина указала на то, что вакцинация не противопоказана людям с аллергическими заболеваниями.
Главный внештатный специалист-эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов, в свою очередь, назвал сахарный диабет отягчающим фактором при заражении коронавирусом.
60 тысяч москвичей записались на вакцинацию за сутки
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