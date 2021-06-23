Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 20,7 млн россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили 20,7 миллиона россиян, а полный курс прошли более 16 миллионов человек.

"По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 миллиона человек, из них получили оба компонента 16,7 миллиона человек", – рассказала Голикова в ходе совещания президента России с членами правительства.

Ранее врачи столичного департамента здравоохранения оценили популярные мифы о вакцинации против коронавируса и рассказали о важности процедуры.

Так, главный внештатный специалист – аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина указала на то, что вакцинация не противопоказана людям с аллергическими заболеваниями.

Главный внештатный специалист-эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов, в свою очередь, назвал сахарный диабет отягчающим фактором при заражении коронавирусом.