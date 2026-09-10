ВС РФ ударом поразили табачную фабрику в Киеве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар дроном "Герань-4 сикер" по табачной фабрике в Киеве, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, кадры объективного контроля нанесения удара подтверждают, что цель была поражена.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными дронами по украинским объектам, которые используются ВСУ.

В результате были поражены объекты ОПК Украины. Помимо этого, ударам подверглись логистические и распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области, а также объекты в порту Черноморск, используемые для разгрузки военных грузов.

