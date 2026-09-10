"Детская книжная карта" может появиться в пилотных регионах РФ в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Программу "Детская книжная карта" планируют опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.

Правительство предлагает провести пилотный запуск в 10 регионах. По словам Ямпольской, перечень субъектов для участия в эксперименте пока согласовывается. Решение о запуске программы в тестовом формате позволит сначала апробировать механизм ее работы.

Инициативу ранее предложил Владимир Путин. "Детскую книжную карту" планируют создать по аналогии с Пушкинской картой, чтобы сделать книги доступнее для детей. Номинал карты составит 3 тысячи рублей. Получать ее смогут семьи, в которых воспитываются дети от 3 до 6 лет.

Также Путин поручил кабмину подготовить проект указа об установлении в России Дня детской книги. Документ должны разработать до 1 декабря и согласовать с Советом при президенте по поддержке русского языка.