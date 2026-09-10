Аэропорт Внуково начал принимать и выпускать рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Внуково начал принимать и выпускать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры приняты в связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Их статус отобразится на онлайн-табло.

Ранее авиакомпания Air Tanzania возобновила полеты из Внуково после временной приостановки авиасообщения. Перевозчик выполняет до трех рейсов в неделю по маршруту Москва – Занзибар – Дар-эс-Салам.

