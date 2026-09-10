ТАСС: мотивом убийства доцента МГУ Каменевой стал ее конфликт с сыном

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Убийство доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева, произошло из-за конфликта с ее несовершеннолетним сыном. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мотив убийства не связан с деньгами. Кроме того, именно сын попросил своего друга избавиться от матери из-за личных неприязненных отношений.

В день убийства он отвлекал домработницу на первом этаже частного семейного дома, чтобы его 19-летний знакомый смог войти в спальню женщины на втором этаже. Там молодой человек сделал в нее несколько выстрелов из травматического пистолета, а затем перерезал жертве горло.

Тело Каменевой нашли в Подмосковье 26 августа. Позже стало известно, что ее сын задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве матери, совершенном группой лиц. Молодого человека заключили под стражу. Предполагаемый убийца объявлен в розыск и арестован заочно.

