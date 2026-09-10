В Карелии задержали мужчину, угрожавшего застрелить судебного пристава

Фото: MAX/"Карельский Следком"

В Карелии задержали ранее судимого 34-летнего местного жителя, который угрожал застрелить судебного пристава. Мужчину нашли в его квартире сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии, сообщили в МВД республики.

По данным ведомства, незадолго до этого к мужчине пришел судебный пристав. Во время разговора между ними произошел конфликт, в ходе которого местный житель высказал угрозу в адрес представителя власти.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Кроме того, полицейские установили возможную причастность мужчины к другим правонарушениям. В частности, его подозревают в краже камуфляжного костюма из магазина. После того как продавец опубликовала фотографию предполагаемого похитителя в интернете, мужчина, по данным полиции, распылил ей в лицо газ из баллончика.

Также около месяца назад фигурант, как считают правоохранители, разбил окна в доме местной жительницы. По факту кражи возбуждено уголовное дело, а по результатам проверки обстоятельств повреждения имущества и причинения побоев будут приняты процессуальные решения.

Ранее в Улан-Удэ задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в неоднократных кражах товаров из магазина. По камерам было установлено, что он в течение нескольких дней похищал носки, футболки, шорты и кеды на общую сумму 16 293 рубля. Молодой человек признался и рассказал, что упаковывал вещи в рюкзак в примерочной и выносил из магазина.