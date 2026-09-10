Тяжелоатлетке Новицкой сделали предложение после победы на чемпионате России

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Российской тяжелоатлетке Кристине Новицкой сделали предложение руки и сердца прямо на пьедестале после победы на чемпионате России. Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики (ФТАР).

Спортсменка завоевала золото в весовой категории до 53 килограммов и в четвертый раз стала чемпионкой страны. После церемонии награждения ведущий попросил Новицкую не покидать пьедестал.

Затем к спортсменке вышел ее спутник Егор Пушмин, который также занимается тяжелой атлетикой, и сделал ей предложение. Новицкая ответила согласием.

"Поздравляем Кристину и Егора Пушмина! Желаем счастливой семейной жизни!" – говорится в публикации федерации.

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