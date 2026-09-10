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10 сентября, 16:28

Экономика

"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак "Можно, а зачем?"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак "Можно, а зачем?". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Ведомство приняло положительное решение по заявке 9 сентября 2026 года. Действие товарного знака продлится до 17 февраля 2036-го.

Это даст автопроизводителю возможность выпускать под данным брендом машины и запчасти к ним, печатную продукцию, одежду и обувь, кожаные изделия, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Кроме того, знак можно использовать в рекламе, производстве фильмов и шоу-программ.

Фразу "Можно, а зачем?" произнес во время одного из интервью руководитель проектов новых автомобилей "АвтоВАЗа" Олег Груненков. Так он ответил на вопрос, может ли компания выпускать машины, аналогичные BMW. В начале 2026 года фраза стала самым популярным мемом в российских медиа.

Ранее корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал четыре товарных знака в России. Это позволяет компании заниматься в стране ремонтом и техобслуживанием автомобилей, продавать топливные насосы, предоставлять цифровые услуги, а также готовить еду и напитки.

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