Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 06:57

Экономика

Компания Jaguar Land Rover зарегистрировала в России товарный знак

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Matthias Balk

Британская автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover зарегистрировала в России товарный знак логотипа марки автомобиля Jaguar, передает ТАСС.

Заявку на регистрацию подали в Роспатент еще в марте 2025 года из Великобритании. Товарный знак зарегистрировали по 16 классам международной классификации товаров и услуг – машины и инструменты для них, страхование, масла для авто, техническое обслуживание, рекламные услуги.

Ранее УАЗ подал заявки на регистрацию в РФ товарного знака "УАЗ Буханка" и его аналога на латинице "UAZ Bukhanka". Соответствующие заявки были поданы в апреле текущего года.

Кроме того, в РФ зарегистрировали товарный знак Lada Yashma. Под ним в стране могут начать продавать машины, запасные части и аксессуары к ним, а также детские игрушки в виде моделей транспорта, в том числе с дистанционным управлением.

Оптовые цены на китайские запчасти снизились в Москве

Читайте также


бизнесэкономикатранспорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика