Новости

Новости

23 апреля, 12:27

Экономика

Наибольший средний размер автокредита в РФ за март зафиксирован в Москве

Наибольший средний размер автокредита в России за март 2026 года зафиксирован в Москве. Показатель достиг 2,09 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что самые крупные суммы традиционно фиксируются в столичном регионе. В то же время в Подмосковье он составил 1,83 миллиона, в Санкт-Петербурге – 1,76 миллиона. Затем в списке следуют Ленинградская область, Краснодарский край и Тюменская область – в среднем 1,6 миллиона рублей.

По темпам роста лидируют Тульская область, Санкт-Петербург и Вологодская область, где средний чек увеличился более чем на 24–26% за год. В то же время в ряде регионов рост оказался заметно скромнее, всего лишь 12–13%, включая Волгоградскую область, Удмуртию и Пермский край.

Всего за первый квартал 2026 года россияне оформили более 206 тысяч автокредитов на новые и подержанные машины.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen запрещают продажу автомобилей в Россию и делают все, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт. При этом представители автомобильных марок подчеркивают сложность расследования потенциальных нарушений, поскольку они "трудоемки и сложны".

Читайте также


Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

