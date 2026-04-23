Наибольший средний размер автокредита в РФ за март зафиксирован в Москве

Наибольший средний размер автокредита в России за март 2026 года зафиксирован в Москве. Показатель достиг 2,09 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что самые крупные суммы традиционно фиксируются в столичном регионе. В то же время в Подмосковье он составил 1,83 миллиона, в Санкт-Петербурге – 1,76 миллиона. Затем в списке следуют Ленинградская область, Краснодарский край и Тюменская область – в среднем 1,6 миллиона рублей.

По темпам роста лидируют Тульская область, Санкт-Петербург и Вологодская область, где средний чек увеличился более чем на 24–26% за год. В то же время в ряде регионов рост оказался заметно скромнее, всего лишь 12–13%, включая Волгоградскую область, Удмуртию и Пермский край.

Всего за первый квартал 2026 года россияне оформили более 206 тысяч автокредитов на новые и подержанные машины.

