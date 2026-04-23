Мединский назвал профессионалом телеведущего Пиманова

Умерший телеведущий Алексей Пиманов был высочайшим профессионалом, который умел честно говорить со зрителем, а также талантливым режиссером. Об этом в своем телеграм-канале сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

В свою очередь, глава Минкультуры Ольга Любимова в мессенджере MAX написала, что талант, харизма и профессионализм Пиманова вдохновляли людей разных поколений. Она выразила соболезнования родным и близким телеведущего.

Кроме того, официальный представитель МВД Ирина Волк от лица ведомства выразила глубокие соболезнования в связи со смертью Пиманова. По ее словам, в своем творчестве он уделял большое внимание работе сотрудников органов внутренних дел. За вклад в освещение в СМИ деятельности МВД он неоднократно поощрялся руководством министерства.

Волк добавила, что созданные Пимановым программы и фильмы останутся в памяти людей и станут примером для молодых коллег.

Свои соболезнования в связи со смертью телеведущего также выразили глава Минобороны Андрей Белоусов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также гендиректор МИЦ "Известия" и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин и гендиректор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров в письме выразил соболезнования коллективу медиахолдинга "Красная звезда", президентом которого был Пиманов. По словам министра, уход из жизни телеведущего – это тяжелая утрата не только для той сферы, где он работал, но и для общества в целом.

"Его многолетняя деятельность, активная гражданская позиция, способность объединять людей и защищать их права снискали ему заслуженный авторитет и уважение", – указал Лавров.

Он подчеркнул, что Пиманов внес значительный вклад в развитие современной медиасферы, воспитание новых поколений специалистов и отстаивание традиционных духовно-нравственных ориентиров. Память о нем сохранится в сердцах всех, кто с ним работал, общался и дружил, добавил глава МИД.

В беседе с RT председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова.

"Лично практически не был знаком, но от имени Союза журналистов, конечно, глубокие соболезнования семье и коллегам. Человек невероятно харизматичный и талантливый. Журналист, ведущий самых рейтинговых программ, продюсер и вот так рано ушел. Конечно, очень тяжело слышать эту новость", – сказал собеседник издания.

Пиманов скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. 30 лет он бессменно вел программу "Человек и закон" на Первом канале. В 2022 году он был удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации".

Свои соболезнования семье Пиманова также выразили Владимир Путин и официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат назвала новость о смерти журналиста внезапной и шокирующей.