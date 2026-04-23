Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 21:24

Общество

Мединский назвал профессионалом телеведущего Пиманова

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Умерший телеведущий Алексей Пиманов был высочайшим профессионалом, который умел честно говорить со зрителем, а также талантливым режиссером. Об этом в своем телеграм-канале сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

В свою очередь, глава Минкультуры Ольга Любимова в мессенджере MAX написала, что талант, харизма и профессионализм Пиманова вдохновляли людей разных поколений. Она выразила соболезнования родным и близким телеведущего.

Кроме того, официальный представитель МВД Ирина Волк от лица ведомства выразила глубокие соболезнования в связи со смертью Пиманова. По ее словам, в своем творчестве он уделял большое внимание работе сотрудников органов внутренних дел. За вклад в освещение в СМИ деятельности МВД он неоднократно поощрялся руководством министерства.

Волк добавила, что созданные Пимановым программы и фильмы останутся в памяти людей и станут примером для молодых коллег.

Свои соболезнования в связи со смертью телеведущего также выразили глава Минобороны Андрей Белоусов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также гендиректор МИЦ "Известия" и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин и гендиректор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров в письме выразил соболезнования коллективу медиахолдинга "Красная звезда", президентом которого был Пиманов. По словам министра, уход из жизни телеведущего – это тяжелая утрата не только для той сферы, где он работал, но и для общества в целом.

"Его многолетняя деятельность, активная гражданская позиция, способность объединять людей и защищать их права снискали ему заслуженный авторитет и уважение", – указал Лавров.

Он подчеркнул, что Пиманов внес значительный вклад в развитие современной медиасферы, воспитание новых поколений специалистов и отстаивание традиционных духовно-нравственных ориентиров. Память о нем сохранится в сердцах всех, кто с ним работал, общался и дружил, добавил глава МИД.

В беседе с RT председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова.

"Лично практически не был знаком, но от имени Союза журналистов, конечно, глубокие соболезнования семье и коллегам. Человек невероятно харизматичный и талантливый. Журналист, ведущий самых рейтинговых программ, продюсер и вот так рано ушел. Конечно, очень тяжело слышать эту новость", – сказал собеседник издания.

Пиманов скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. 30 лет он бессменно вел программу "Человек и закон" на Первом канале. В 2022 году он был удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации".

Свои соболезнования семье Пиманова также выразили Владимир Путин и официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат назвала новость о смерти журналиста внезапной и шокирующей.

Читайте также


общество

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

