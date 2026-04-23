Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 17:41

Культура

Умер заслуженный артист РСФСР Николай Устинов-Лещинский

Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"; режиссер – Михаил Вассербаум; производство – Форвард-Фильм

Заслуженный артист РСФСР Николай Устинов-Лещинский скончался на 79-м году жизни. Об этом рассказал источник из окружения артиста в беседе с РИА Новости.

"Да. Николай Николаевич скончался, это правда", – подтвердил собеседник агентства.

По его словам, дата и место проведения прощания, а также похорон пока еще не определены.

Устинов-Лещинский родился 4 марта 1948 года в Холмске Сахалинской области. После окончания школы решил связать свою жизнь с актерской деятельностью, поступив в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова, обучение в котором завершил в 1974-м.

В его профессиональной карьере значились такие театры, как Львовский театр кукол, Курганский областной театр кукол "Гулливер" и Театр кукол при Сухумской филармонии. В 1982 году артист стал одним из основателей и первых актеров театра драмы и кукол "Святая крепость".

В 1991-м Устинову-Лещинскому было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2008 году он был награжден орденом Дружбы.

Зрителям актер в первую очередь запомнился по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Всего же его фильмография включает 17 проектов, среди которых "Империя под ударом", "Царь Иван Грозный" и "Бендер: Последняя афера".

