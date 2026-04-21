Новости

Новости

21 апреля, 20:46

Культура

Актер сериала "Тайны следствия" Игорь Алексеев умер от инфаркта

Фото: кадр из сериала "Тайны следствия"; режиссеры – Александр Бурцев, Илья Макаров, Михаил Вассербаум; производство – ООО "Кинопроизводственный центр", Домашний экран, Норд фильм

Актер Игорь Алексеев, известный по сериалу "Тайны следствия", скончался на 62-м году жизни из-за инфаркта. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его дочь Марию Алексееву.

"Умер от инфаркта. В больнице. О похоронах сообщим отдельно", – сказала дочь актера.

Он скончался в ночь на 19 апреля. По данным СМИ, Алексеев незадолго до своей смерти обсуждал со своими коллегами новые съемки. При этом он жаловался на боли в спине и планировал пройти обследование в больнице. Кроме того, актер провел неделю в реанимации, добавили журналисты.

Алексеев родился в 1964 году в Мурманске. В 1989 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Позже работал на телеканале "100 ТВ". Всего он принял участие в съемках свыше 30 кинофильмов и сериалов, включая проекты "Улицы разбитых фонарей", "Первый отдел", "Подсудимый", "Чужой район", "Морские дьяволы" и "Невский".

культура

