21 апреля, 13:58

Шоу-бизнес

Умер актер сериала "Реальные пацаны" Рамиль Мубинов

Фото: vk.com/Рамиль Мубинов

Актер Рамиль Мубинов, известный по сериалу "Реальные пацаны", ушел из жизни в возрасте 40 лет, сообщили РИА Новости в семье артиста.

В окружении артиста рассказали, что со дня его смерти прошла уже неделя. Похороны состоялись в воскресенье, 19 апреля, на пригородном кладбище Ульяновска.

Причиной смерти актера стала остановка сердца. Родственники Мубинова уточнили, что он был здоров.

"Это случилось в Подмосковье, позже его перевезли в Ульяновск для захоронения", – добавили в сообщении.

Мубинов родился в 1985 году. В 2012-м окончил актерское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета – филиал РАТИ, мастерская К. Шадько. Также учился на режиссерском факультете Театрального института имени Щукина. Затем служил в Московском театре Et Cetera под руководством Александра Калягина и в театре имени Владимира Маяковского.

На счету артиста более 56 киноработ. Широкую известность ему принесли роли в сериалах "Реальные пацаны" (2010), "Мажор" (2018), "Мистер Нокаут" (2022), "Праздники-3" (2025), "Букины-2" (2025), "Молодежка" (2026) и многих других.

