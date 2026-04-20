Умер пародист Аллы Пугачевой Алексей Золотов

Известный пародист певицы Аллы Пугачевой и телеведущий Алексей Золотов скончался 19 апреля на 58-м году жизни, сообщается в соцсети "ВКонтакте" арт-фестиваля "Пугачевская весна".

"Друзья, только что пришла трагическая новость. Не стало нашего друга, известного пародиста образа Аллы Пугачевой – Алексея Золотова. Алексей был инициатором нашего фестивального движения", – говорится в публикации.

Причиной смерти стал несчастный случай. Прощание с артистом состоится 22 апреля в 11:30 в ритуальном зале морга Сергиево-Посадской больницы по адресу Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 62А.

Золотов – российский пародист и телеведущий, получивший широкую известность как официальный двойник Пугачевой. Он также основал и руководил собственным Театром эстрады миниатюр и пародий, являлся идейным вдохновителем и участником фестиваля "Пугачевская весна".