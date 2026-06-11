В Москве пройдут стратегические сессии с бизнесом для оценки кадровых потребностей

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Власти Москвы запустили серию отраслевых стратегических сессий с представителями бизнеса для подготовки прогноза потребности экономики в кадрах до 2033 года. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, такая работа проводится в рамках поручения президента России по ежегодной актуализации семилетнего прогноза кадровой потребности. Результаты прогноза напрямую влияют определение востребованных направлений подготовки в вузах и колледжах, а также позволяют корректировать подготовку специалистов под запросы работодателей.

В этом году Москва впервые решила обсудить кадровые потребности различных отраслей напрямую с бизнесом, чтобы получить более точное представление о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях и компетенциях будущего.

Первой площадкой для такого диалога стала стратегическая сессия "Лаборатория розничной торговли". В обсуждении приняли участие представители крупнейших работодателей отрасли, включая "Х5", "Магнит", "Глобус", "Ленту", "ВкусВилл", "Детский мир", "Золотое яблоко", "Спортмастер", "Лемана ПРО", "М.Видео", ГК "Неофарм" ("Столички"), Сбербанк, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Ассоциацию компаний розничной торговли.

По данным столичного правительства, по итогам 2025 года в сфере розничной торговли Москвы были заняты более 830 тысяч человек, что составляет почти десятую часть всех работающих в городе. При этом за последние 7 лет отрасль заметно изменилась под влиянием цифровизации, автоматизации и роста онлайн-продаж. С 2019 года численность работников сократилась на 208 тысяч человек.

Одновременно меняется и структура занятости. В сегментах электронной коммерции, доставки, логистики, складского хозяйства, IT и собственного производства готовой еды число работников продолжает расти. За последние 5 лет занятость в этих направлениях увеличилась примерно на 42 тысячи человек.

Участники сессии обсудили ключевые тенденции развития продовольственной и непродовольственной торговли, текущий и будущий спрос на специалистов, трансформацию профессий, возможности повышения производительности труда и потребности бизнеса в программах дополнительного образования и переподготовки кадров.

"Москва постоянно развивается, и вместе с этим меняется структура экономики и рынка труда. Через такие стратегические сессии мы хотим получить прямую обратную связь от работодателей, чтобы повысить качество кадрового прогноза и более адресно готовить специалистов под реальные потребности экономики", – отметила Багреева.

Эксперты, участвовавшие в обсуждении, подчеркнули важность постоянного диалога между государством и бизнесом при планировании кадровой политики. По словам старшего управляющего директора, руководителя центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова, без консультаций с работодателями невозможно сформировать достоверное представление о будущих потребностях экономики.

"Мы не просто сидим у себя в кабинете и что-то считаем, мы общаемся вживую, и это дает более полное представление о том, что на самом деле происходит. И без такого рода мероприятий эта картина не сложилась бы", – подчеркнул заместитель директора Центра изучения трудовых отношений и рынка труда ВНИИ труда Александр Сафонов.

Аналогичные стратегические сессии планируется провести и по другим ключевым отраслям столичной экономики. Их результаты будут использованы при подготовке прогноза потребности Москвы в кадрах до 2033 года, а также при разработке федеральной Стратегии кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года.

Ранее Багреева заявляла, что столица помогает предпринимателям внедрять цифровые решения, однако без четкой операционной модели эффект от роботизации не будет устойчивым. По ее словам, нельзя включить роботизированное решение, не переработав операционные процессы, иначе компания получит дорогую и бессмысленную инвестицию. При выстроенных процессах роботизация позволяет увеличить производительность труда на 20–40%.