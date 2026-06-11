Россию на "Миссис Мира" в США представит 31-летняя жительница Москвы

Фото: vk.com/mrs_world_russia

Россию на международном конкурсе красоты "Миссис Мира" в США представит 31-летняя жительница Москвы Яна Кривченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны.

По словам Кривченко, она начала участвовать в конкурсах красоты еще в школьные годы, однако позже "отвлеклась" на институт, замужество и работу. В 2026 году вернулась к увлечению и стала Miss Fashion People Awards.

"Надеюсь, что проблем с оформлением документов не будет и я смогу достойно представить Россию, а возможно – вновь завоевать победу", – отметила конкурсантка.

Кривченко родилась в Таджикистане, затем переехала в Россию. Она стала абсолютной победительницей финала национального конкурса "Миссис Россия Мира – 2026".

Независимая организация World Population Review ранее представила рейтинг стран с самыми красивыми женщинами, в котором Россия заняла четвертое место. Первое место заняла Колумбия, второе и третье – Польша и Греция соответственно. Рейтинг учитывал голоса, которые отдали на форуме Reddit.