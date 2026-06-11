"Победа" скорректирует расписание полетов из-за ограничений в аэропортах

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Авиакомпания "Победа" корректирует расписание на фоне ограничений в аэропортах юга России и перекрытий маршрутов в московской воздушной зоне. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Сейчас часть рейсов задержаны или отменены. Все службы работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Ранее в столичных аэропортах вводились ограничения из-за атак БПЛА. Спустя время аэропорт Жуковский вернулся к штатному режиму работы. Позже в аэропортах Внуково и Домодедово также сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, однако особый режим продолжает действовать в Шереметьево.

Кроме того, ночью 11 июня воздушной атаке подвергся Краснодарский край. Обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом в Краснодаре.