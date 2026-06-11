Юные москвичи более 10 млн раз ответили на вопросы викторин платформы "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юные москвичи дали более 10 миллионов ответов на вопросы викторин платформы "Активный гражданин – детям". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего с момента запуска проекта в 2024 году на платформе опубликовали свыше 400 викторин, посвященных жизни в Москве. Там есть тесты с картинками, загадками, ребусами, видеовикторины и квесты.

Участниками могут стать дети в возрасте от 6 до 14 лет со стандартной учетной записью на портале mos.ru. Задания разделены на три возрастные категории: 6–7, 8–10 и 11–13 лет.

Особенно юным горожанам понравилось отвечать на вопросы о подводном мире, зимнем фестивале в столице и обитателях Московского зоопарка. Например, зоосад подготовил викторы о панде Катюше, детеныше бурой гиены Акеле, птенце папуанского калао Птахе.

Интересны и задания, посвященные редким видам животных. Они позволили ребятам больше узнать о луне полевом, лесной кунице и дятле зеленом. А вопросы о городских службах познакомили детей с особенностями их работы и техникой. В викторинах участвовали свыше 12 тысяч человек.

За правильные ответы ребята получают детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на партнерские товары и услуги, а также направить на благотворительность. Кроме того, пользователям платформы доступны опросы, видеоролики и игры о Москве.

Ранее на платформе "Активный гражданин – детям" прошел опрос, посвященный лучшим весенним экомаршрутам. Наиболее популярной стала экотропа "Войди в зеленый мир" в национальном парке "Лосиный остров". Там горожане могут понаблюдать за птицами и животными.

