Послы Германии, Франции и Британии прибыли в МИД России

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Послы Германии, Франции и Великобритании прибыли в МИД России. Их автомобили остановились около здания на Смоленской площади в Москве.

Накануне, 10 июня, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что дипломаты попросили встречу с его заместителем. Ожидается, что они озвучат свою позицию по поводу урегулирования конфликта на Украине.

Лавров отмечал, что у западных политиков в составе "евротройки" были шансы, чтобы оказать влияние на разрешение ситуации в Украине. Однако эти государства "отличились со знаком минус" и стали "антигероями всей этой истории".

Это, по словам российского министра, произошло тогда, когда они запретили украинскому президенту Владимиру Зеленскому в апреле 2022 года подписать мирное соглашение с Россией в Стамбуле.