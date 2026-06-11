11 июня, 12:48Политика
Послы Германии, Франции и Британии прибыли в МИД России
Фото: ТАСС/Евгений Мессман
Послы Германии, Франции и Великобритании прибыли в МИД России. Их автомобили остановились около здания на Смоленской площади в Москве.
Накануне, 10 июня, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что дипломаты попросили встречу с его заместителем. Ожидается, что они озвучат свою позицию по поводу урегулирования конфликта на Украине.
Лавров отмечал, что у западных политиков в составе "евротройки" были шансы, чтобы оказать влияние на разрешение ситуации в Украине. Однако эти государства "отличились со знаком минус" и стали "антигероями всей этой истории".
Это, по словам российского министра, произошло тогда, когда они запретили украинскому президенту Владимиру Зеленскому в апреле 2022 года подписать мирное соглашение с Россией в Стамбуле.