В Новой Зеландии закрыли папоротниковый сад из-за испражнявшихся в нем людей

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В Новой Зеландии закрыли папоротниковый сад королевы Елизаветы из-за испражнявшихся в нем людей, сообщает 1News.

Сад был построен в 1924 году Обществом благоустройства Мастертона и являлся одной из самых примечательных зеленых зон региона. На его территории растет свыше 60 видов папоротников.

Решение временно закрыть сад принял районный совет Мастертона. Его представители подчеркнули, что такое поведение является неприемлемым и неуважительным по отношению к другим гостям парка, хотя, к счастью, такие инциденты происходят редко.

При этом в двух минутах от сада есть общественные туалеты, а дефекация в общественном месте считается нарушением по Закону о мелких правонарушениях 1981 года. Тем не менее в администрации рассчитывают, что проведут уборку в кратчайшие сроки и смогут снова открыть сад для посещений.

Ранее в японском городе Фудзиесида отменили фестиваль цветения сакуры из-за некорректного и деструктивного поведения туристов. Например, они самовольно проникают в частные дома, чтобы использовать туалеты, оставляют мусор, а также испражняются во дворах.

