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11 июня, 13:02

Политика

Песков напомнил слова Путина о важности проведения выборов вопреки конфликту с Украиной

Фото: kremlin.ru

Выборы в Госдуму должны быть проведены, несмотря на украинский конфликт. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ссылаясь на слова Владимира Путина.

"Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента (РФ Владимира. – Прим. ред.) Путина о важности проведения выборов в любом случае", – так представитель Кремля ответил на вопрос о том, как проведение СВО скажется на политической кампании.

Песков подчеркнул, что подготовка к парламентским выборам ведется. Они пройдут в полном соответствии с законодательством РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин подпишет указ о назначении выборов в Госдуму в предусмотренные законом сроки.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва должны пройти в единый день голосования. Они запланированы на 20 сентября 2026 года.

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