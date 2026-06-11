Иностранец с ножом напал на жильцов частного подмосковного дома

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Правоохранители в Московской области задержали иностранца, который подозревается в нападении с ножом на жильцов частного дома в Наро-Фоминском городском округе, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что все произошло в ночь на 11 июня. Как уточнили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону, 16-летний иностранный гражданин ворвался в дом в деревне Терновке, когда там находились 56-летний мужчина, знакомый злоумышленнику, и два его сына.

Подросток ударил ножом мужчину и его 13-летнего ребенка, второй смог спрятаться. Погиб отец семьи, пострадавшего сына госпитализировали.

Уточняется, что гражданин одного из государств ближнего зарубежья скрылся на машине потерпевшего, однако его задержали и доставили в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и "Покушение на убийство двух или более лиц". Подростку в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Сейчас место происшествия уже осмотрели следователи и криминалисты. Проводятся допросы. Кроме того, будет назначен ряд экспертиз. Мотив преступления и все обстоятельства случившегося устанавливаются.

По информации ТАСС, подросток подрабатывал у убитого мужчины. Он въехал в Россию в апреле 2026 года.

Ранее на юго-западе Москвы двое мужчин с ножом напали на представителей субкультуры фурри – двух 18-летних молодых людей заставили отдать наряды антропоморфных животных, а общая сумма ущерба составила 37 тысяч рублей. Позже злоумышленников в возрасте 18 и 19 лет задержали, у них изъяли похищенные вещи и нож. Возбуждено уголовное дело.

