Посол Франции заявил, что после посещения МИД России будет опубликовано заявление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посол Франции Николя де Ривьер сообщил, что по итогам посещения с коллегами из Германии и Великобритании МИД России будет опубликовано совместное заявление, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, состоялась "хорошая дискуссия" с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Послы уже покинули здание российского внешнеполитического ведомства. Там они пробыли 1,5 часа.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что иностранные дипломаты сами попросили встречу с его заместителем для того, чтобы высказать свое мнение по вопросу урегулирования украинского конфликта.

До этого Лавров отметил, что достижение целей СВО обеспечит существенное укреплений позиций на международной арене.