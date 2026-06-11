График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 13:36

Политика

Посол Франции заявил, что после посещения МИД России будет опубликовано заявление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посол Франции Николя де Ривьер сообщил, что по итогам посещения с коллегами из Германии и Великобритании МИД России будет опубликовано совместное заявление, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, состоялась "хорошая дискуссия" с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Послы уже покинули здание российского внешнеполитического ведомства. Там они пробыли 1,5 часа.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что иностранные дипломаты сами попросили встречу с его заместителем для того, чтобы высказать свое мнение по вопросу урегулирования украинского конфликта.

До этого Лавров отметил, что достижение целей СВО обеспечит существенное укреплений позиций на международной арене.

Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для разговора с Путиным

Читайте также


политика

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика