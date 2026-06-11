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11 июня, 10:39

Транспорт

Новый российский автобренд Jeland начал продажи кроссовера J6

Фото: jelandrus.ru

Новый российский автомобильный бренд Jeland начал продажи своей первой модели – кроссовера J6. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

Официальная презентация машины состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в начале июня.

Кроссовер доступен в трех комплектациях и четырех цветах: белый перламутр, мокрый асфальт, черная жемчужина и темный изумруд. Его можно купить по цене от 2,29 миллиона рублей.

Ранее гендиректор завода "Москвич" Елена Фролова рассказала, что предприятие может начать выпуск гибридных машин. Ожидается, что такой автомобиль могут запустить в производство уже в следующем году, однако подробности новинки пока неизвестны.

Тем временем в Санкт-Петербурге запущено производство машин бренда Senat. Старт производству модели Senat 900 дал первый вице-премьер России Денис Мантуров.

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