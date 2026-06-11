В Новосибирске женщина с помощью ребенка украла коньяк, энергетик и готовый обед

Фото: vk.com/ab_guardia

В Новосибирске женщина украла продукты из супермаркета, сложив их в рюкзак своего 8-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба местного охранного агентства безопасности "Гвардия".

Сигнал тревоги из магазина в Заельцовском районе поступил утром 10 июня. Доказательством вины стали записи с камер видеонаблюдения, на кадрах которых было видно, как женщина сложила в рюкзак сына продукты и алкоголь, а затем выпустила его, минуя кассу.

"Таким образом удалось похитить энергетический напиток, упаковку суши, рыбу в маринаде, готовый обед "Бефстроганов с пюре", шаурму и бутылку коньяка, всего на сумму 2 170 рублей. Ранее таким же способом ими была совершена кража на 1 900 рублей", – рассказали в агентстве.

Злоумышленницу задержали бойцы АБ "Гвардия" и передали правоохранителям. Уточняется, что женщина может понести наказание не только за хищение, но и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Ранее в Москве задержали уборщицу, которая подозревается в краже драгоценностей и коллекционных монет на сумму около 500 тысяч рублей у пенсионерки. Злоумышленницей оказалась жительница Подмосковья. Она призналась, что самое ценное сдала в ломбард, однако часть изделий удалось вернуть пожилой женщине. Возбуждено уголовное дело о краже.