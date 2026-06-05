Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Москвичка обокрала квартиру в Подольске, найдя ключ в ботинке у двери, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

По предварительной информации, 28-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения шла по улице в микрорайоне Кузнечики без обуви, в одних носках. Зайдя в подъезд дома, она поднялась на лифте на 16-й этаж, где в тамбуре решила украсть стоявшие около двери ботинки. В них она обнаружила ключ, который подошел к замку входной двери одной из квартир.

Злоумышленница проникла в помещение и похитила два ноутбука, одежду, водительское удостоверение, духи, наушники и зарядное устройство. Вещи она сложила в рюкзак и пакеты, а потом в чужой обуви и куртке скрылась, рассказала начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

Во время изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Выяснилось, что она неоднократно судима за кражи, а также за присвоение и растрату. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Общая сумма украденного имущества превысила 600 тысяч рублей.

"Со слов задержанной, похищенное имущество она сбыла в одну из скупок, находящихся на территории городского округа Подольск, а вырученные деньги потратила на личные нужды", – добавила Петрова.

Оперативники изъяли украденные вещи и вернули владельцу. Подольский городской суд заключил фигурантку под стражу.

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