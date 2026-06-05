Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 09:07

Происшествия

Москвичка обокрала квартиру в Подольске, найдя ключ в ботинке у двери

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Москвичка обокрала квартиру в Подольске, найдя ключ в ботинке у двери, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

По предварительной информации, 28-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения шла по улице в микрорайоне Кузнечики без обуви, в одних носках. Зайдя в подъезд дома, она поднялась на лифте на 16-й этаж, где в тамбуре решила украсть стоявшие около двери ботинки. В них она обнаружила ключ, который подошел к замку входной двери одной из квартир.

Злоумышленница проникла в помещение и похитила два ноутбука, одежду, водительское удостоверение, духи, наушники и зарядное устройство. Вещи она сложила в рюкзак и пакеты, а потом в чужой обуви и куртке скрылась, рассказала начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

Во время изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Выяснилось, что она неоднократно судима за кражи, а также за присвоение и растрату. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Общая сумма украденного имущества превысила 600 тысяч рублей.

"Со слов задержанной, похищенное имущество она сбыла в одну из скупок, находящихся на территории городского округа Подольск, а вырученные деньги потратила на личные нужды", – добавила Петрова.

Оперативники изъяли украденные вещи и вернули владельцу. Подольский городской суд заключил фигурантку под стражу.

Ранее суд Перми арестовал няню, которая похищала золотые украшения, в том числе подвески в виде крестов и серьги, у детей в детском саду. Женщина работала помощницей воспитателя. Украшения она снимала с воспитанников во время тихого часа и переодевания перед прогулкой. Золото она сдавала в ломбард, а полученные деньги тратила по своему усмотрению.

"Московский патруль": сотрудница столичного ПВЗ украла смартфоны, заменив один мылом

Читайте также


происшествия

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика