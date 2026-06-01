Мужчины украли кофе на 10 тыс руб из магазина на востоке Москвы

Двое мужчин украли товары из магазина на Вешняковской улице, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, злоумышленники зашли в помещение, взяли с полок девять пачек кофе стоимостью более 10 тысяч рублей и, не реагируя на замечания продавцов, прошли за линию касс, а затем покинули торговый зал.

В прокуратуре добавили, что молодые люди задержаны. Им предъявлено обвинение по статье 161 УК России ("Грабеж"). По решению суда они заключены под стражу. Перовская межрайонная прокуратура контролирует привлечение обвиняемых к уголовной ответственности.

Ранее в столице арестовали 29-летнего ранее судимого мужчину за покушение на кражу в особо крупном размере. Ночью на Щелковском шоссе он разбил двери в здании, проник в помещение и попытался вскрыть сейф банкомата, чтобы украсть более трех миллионов рублей. После срабатывания сигнализации он скрылся. Позднее его задержали.