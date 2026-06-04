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04 июня, 11:07

Шоу-бизнес

Победительница "Евровидения" Дара заявила, что Киркоров не причастен к написанию ее песни

Фото: ТАСС/Игорь Ленкин

Победительница "Евровидения", болгарская певица Дара (настоящее имя – Дарина Йотова. – Прим. ред.) ответила на заявление Филиппа Киркорова о причастности к ее успеху. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) исполнительницы.

Ранее Киркоров рассказал о своем участии в возвращении Болгарии на "Евровидение". По словам певца, к нему обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать страну. По словам Киркорова, он вместе с командой выбрал певицу и подготовил ее к национальному отбору.

В ответ на это Дара заявила, что хит Bangaranga появился в ходе сонграйтинг-кэмпа в Софии в 2023 году.

"Весь успех этого проекта и результат невероятной работы принадлежит Virginia Records, Cristian Tarcea, Anna Judit Stokke Wik, Димитрису Контопулосу, Илиасу Кокотосу, Софийскому сонграйтинг-кэмпу, телеканалу БНТ, Фредерику Бенке Ридману, Кейше фон Арнольд", – сказала она, поблагодарив Киркорова "за моральную поддержку".

Она также добавила, что не хочет, чтобы вокруг ее победы множились слухи, "как комары".

Дара победила в юбилейном, 70-м музыкальном конкурсе "Евровидение" в Австрии. Ее композиция Bangaranga набрала 516 баллов, что на 173 балла больше результата конкурента из Израиля, который стал вторым. Третье место заняла Румыния.

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