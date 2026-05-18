Филипп Киркоров раскрыл детали подготовки победительницы "Евровидения-2026"

Финал песенного конкурса "Евровидение" состоялся 16 мая в Вене. Впервые победительницей стала представительница Болгарии. Ее подготовкой к конкурсу занималась команда Филиппа Киркорова, о чем стало известно уже после подведения итогов. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мое появление вызвало бы нездоровый интерес"

Участница из Болгарии заняла первое место на конкурсе "Евровидение-2026", финал которого состоялся 16 мая в столице Австрии Вене. Страну представляла певица DARA (настоящее имя – Дарина Йотова) с композицией Bangaranga. В общей сложности ей удалось получить 516 баллов: 204 – от судей, 312 – от зрителей.

Это первый раз, когда Болгария становится победительницей "Евровидения". Страна участвовала в конкурсе с 2005-го, однако ее присутствие было нерегулярным: несколько раз государство отказывалось отправлять своих участников из-за финансовых проблем, а выступление в 2026-м состоялось после трехлетнего перерыва. До этого момента лучшим результатом было второе место Кристиана Костова в 2017-м.

Дарина прославилась на родине в 2015-м во время участия в популярном музыкальном проекте The X Factor, после которого ее и заметили продюсеры. У нее есть два альбома и порядка 10 песен, которые не раз возглавляли национальные чарты.

К слову, DARA обязана победой на "Евровидении" Филиппу Киркорову и команде Dream Team. 17 мая телеведущая Яна Чурикова опубликовала в своем телеграм-канале голосовое сообщение от народного артиста РФ, в котором он подробно рассказал об участии в подготовке певицы.

Киркоров отметил, что изначально к нему обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать страну в этом году. Он вместе с командой выбрал певицу, увидев в ней потенциал, подготовил ее к национальному отбору. Греческий композитор Димитрис Контопулос, с которым Киркоров давно сотрудничает, написал победный хит для Дарины, а затем команда Филиппа поставила артистке номер.

Он также объяснил, почему не афишировал свое активное участие в подготовке DARA к конкурсу.





Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Мне грех не встать под флаг моей малой родины – Болгарии, с которой меня так много связывает, с которой у меня начался мой путь. <...> Мое появление на самом конкурсе, наверное, вызвало бы нездоровый интерес – и на самом конкурсе, и в нашей стране меня бы, наверное, не так поняли. Хотя эта музыка не имеет границ с политикой, но тем не менее.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал победу Болгарии на "Евровидении" справедливой.

"Я за "Евровидением" не слежу: конкурс упал в моих глазах. Но, так или иначе, в интернете попадаются видео выступлений участников. Вы знаете, победа болгаров определенно заслуженная, так же как и второе место Израиля. Это хитовые песни. И если мы говорим про музыкальный конкурс, то для меня эти первые два места объективны", – заявил продюсер в интервью ТАСС.

Пригожин добавил, что в этот раз на "Евровидении" победила не политика, а музыка.

Тройка лидеров и аутсайдеры

Второе место со значительным отрывом в 173 балла занял представитель Израиля Ноам Беттан, несмотря на то что с ним были связаны основные скандалы на "Евровидении" в этом году. В знак протеста сразу пять европейских стран – Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения – воздержались от участия в конкурсе и его национальной телевизионной трансляции. Это произошло на фоне продолжающегося конфликта в Газе.

СМИ назвали это крупнейшим бойкотом в истории "Евровидения". В результате участие приняло рекордно низкое количество стран – 35. Помимо этого, во время выступления певца из Израиля в первом полуфинале некоторые зрители размахивали флагами Палестины, скандируя: "Остановите геноцид!". Сам исполнитель также заявлял, что его команду освистывали на репетициях.

Третье место заняла певица из Румынии Александра Кэпитэнеску с 296 баллами. У ее выступления тоже был шлейф скандальности: название песни Choke Me переводится как "души меня" и повторяется в треке более 30 раз. На этом фоне правозащитники и музыкальные критики обвинили певицу в романтизации насилия. Однако девушка в своих соцсетях опровергла это, заявив, что в песне говорится об "эмоциональном удушье собственными ожиданиями", то есть фраза является не призывом к физическому действию, а "метафорой давления, которое мы иногда оказываем на себя".

Главные фавориты "Евровидения-2026", финский дуэт Linda Lampenius&Pete Parkkonen, заняли лишь шестое место. Аутсайдером оказалась Великобритания, набрав всего один балл. Хозяйка конкурса Австрия заняла предпоследнее место, получив 6 баллов.