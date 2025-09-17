Испания пригрозила бойкотировать "Евровидение" из-за участия Израиля

Испанская государственная телерадиокомпания RTVE заявила, что будет бойкотировать "Евровидение-2026", если в нем примет участие Израиль. Какие еще страны могут не отправить своих артистов на песенный конкурс, читайте в материале Москвы 24.

Бойкот

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/GaryRobertsphotography

Испания считается одной из соосновательниц конкурса "Евровидение" и входит в так называемую "Большую пятерку" – Испания, Франция, Германия, Италия и Великобритания. Эти страны получают особый статус: им гарантирован выход в финал без необходимости прохождения через полуфинал.

Однако впервые с 1956 года на 70-м по счету конкурсе "Евровидение" представителя от Испании может не быть, если в соревновании примет участие Израиль. Причиной стал продолжающийся военный конфликт с Палестиной, заявила испанская государственная телерадиокомпания RTVE.

"Испания не станет принимать участие в "Евровидении", если Израиль останется в конкурсе на фоне продолжающейся бойни в Газе", – сказано в сообщении Совета директоров RTVE.

Президент RTVE выразил надежду, что "не придется ждать до декабря", чтобы узнать, будет ли Израиль отстранен от участия в мероприятии 2026 года.

Кроме Испании, о своем нежелании участвовать в конкурсе на одной сцене с Израилем ранее заявили Нидерланды. О возможном бойкоте этой страны сообщила голландская телерадиокомпания AVROTROS.

"AVROTROS больше не может оправдывать участие Израиля в сложившейся ситуации, учитывая продолжающиеся и тяжелые человеческие страдания в секторе Газа", – говорится в сообщении.

Словения и Исландия также решили проигнорировать участие в главном песенном конкурсе Европы, сообщали СМИ.

Победитель 69-го конкурса "Евровидение" Йоханнес Питч еще в мае этого года выступил с предложением исключить Израиль, писало издание El Pais. Музыкант заявил, что разочарован приглашением артистов из Израиля и хотел бы, чтобы их не было на конкурсе в Вене в 2026 году.

"Очень разочаровывает то, что Израиль продолжает участвовать в конкурсе. Я бы хотел, чтобы в следующем году "Евровидение" прошло в Вене без Израиля", – сказал певец.



Позже Питч извинился за свое высказывание, отметив, что его неверно истолковали, и он лишь осуждает насилие в отношении мирных жителей, писали СМИ.

Израиль в 2025 году представила певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на музыкальный фестиваль "Нова" в октябре 2023 года, писало издание Daily Mail. Во время ее выступления в зале появились палестинские флаги и раздался свист. Также в этот момент на сцену пыталась попасть пара активистов из Голландии, писал сайт Ynet. Общественники распыляли краску на окружающих и выкрикивали политические лозунги, но охрана смогла их остановить и вывести из зала.



Премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя произошедшее, отметил, что представителей от Израиля вообще не должно было быть на "Евровидении". Он указал на двойные стандарты организаторов, которые ранее отстранили от участия в конкурсе Россию из-за конфликта на Украине.

Двойные стандарты?

Фото: ТАСС/IMAGO/Dirk Jacobs

Европейский вещательный союз, организующий конкурс "Евровидение", с 2023 года не раз упрекали за участие Израиля на фоне продолжающего военного конфликта. При этом сторонники бойкота израильтян указывали на отстранение России в 2022-м после начала конфликта на Украине.

25 февраля 2022 года стало известно, что Россия не сможет принимать участие в конкурсе из-за начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщалось в Twitter-аккаунте "Евровидения".

"Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни один российский исполнитель не примет участие в конкурсе песни "Евровидение" в этом году", – говорилось в заявлении.

Тогда организаторы указали, что участие российских певцов негативно отразится на репутации конкурса. В заявлении Союза отмечалось, что конкурс и сама организация остаются "аполитичными" и приверженными культурной конкуренции, "которая способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет слушателей, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене".

Отстранение России стало поводом для создания аналога "Евровидения" – "Интервидение". Впервые конкурс пройдет 20 сентября этого года в Москве на музыкальной площадке Live Arena. Участие в нем примут 23 страны, в том числе США, Китай, Бразилия и ОАЭ. Россию будет представлять певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) с песней "Прямо по сердцу".

