Премьер Испании Санчес обвинил "Евровидение" в двойных стандартах

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Музыкальный конкурс "Евровидение" проявляет двойные стандарты, позволяя Израилю выступать, хотя Россия была отстранена от участия после начала украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает РИА Новости.

Политик считает, что Израиль не должен посылать своего кандидата на песенный конкурс в связи с тем, что двойные стандарты в культуре недопустимы.

В этом году "Евровидение" проходило в швейцарском городе Базель. На нем представительница Израиля, певица Юваль Рафаэль, набрала 357 баллов и заняла второе место по итогам голосования.

Победу в конкурсе одержал певец из Австрии Йоханнес Питч (JJ) с песней Wasted love (436 баллов), а на третьей строчке расположился кандидат Эстонии Томми Кэш (356 баллов).

Во время трансляции первого полуфинала конкурса было показано архивное выступление российской фольклорной группы "Бурановские бабушки". Ведущие упомянули их как коллектив с наибольшим суммарным возрастом участников – 403 года. В Сети предположили, что таким образом организаторы намекнули на возможное возвращение российских артистов на сцену конкурса.

Россия была отстранена от участия в "Евровидении" в 2022 году. По словам руководителей конкурса, включение страны в соревнование нанесет ущерб его репутации.