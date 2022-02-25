Организаторы "Евровидения" отстранили РФ от участия в конкурсе

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Россию исключили от участия в песенном конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Об этом сообщили организаторы конкурса.

"Исполнительный совет EBU принял данное решение сегодня по рекомендации руководящего органа "Евровидения" на основе правил мероприятия и ценностей EBU. Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение России в конкурс этого года нанесет ущерб репутации конкурса", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) решила отменить проведение в России Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. В настоящее время организация ищет нового хозяина соревнований, а также решает вопрос о новых датах и месте конгресса.

Аналогичные решения приняли федерации и ассоциации других видов спорта. Так, в UEFA сообщили о переносе финала Лиги чемпионов 2022 года в Париж. Изначально матч должен был состояться 28 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Отменить российские этапы Кубка мира по ряду дисциплин решила и Международная федерация лыжного спорта. Также в Сочи не состоится Гран-при "Формулы-1".

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

