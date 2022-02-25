Российский этап "Формулы-1" отменен

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Международная автомобильная федерация (FIA) решила отменить проведение российского этапа "Формулы-1". Об этом сообщается на сайте гонок.

"Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на скорейшее мирное разрешение нынешней ситуации. В четверг FIA и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, <...> что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что чемпионат мира по "Формуле-1" призван объединять людей и народы.

Ранее в UEFA сообщили о переносе финала Лиги чемпионов 2022 года в Париж. Изначально матч должен был состояться 28 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Аналогичное решение приняла Международная федерация лыжного спорта в отношении российских этапов Кубка мира по ряду дисциплин.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

