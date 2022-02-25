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спорт

13:58

Международная федерация лыжного спорта отменила российские этапы Кубка мира

спорт

Фото: fis-ski.com

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила этапы Кубка мира, проведение которых запланировано в России. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Данное решение касается в том числе финала Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта, этапов Кубка мира по ски-кроссу, запланированных на 25–27 февраля в Челябинской области, и ряда других соревнований.

В настоящее время решается вопрос о возвращении домой спортсменов, уже прибывших в Россию для участия в состязаниях. Также FIS обсуждает вопрос переноса дат и смены хозяина соревнований.

Ранее в UEFA приняли решение о переносе финала Лиги чемпионов 2022 года в Париж. Изначально матч должен был состояться 28 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Кроме того, российские и украинские клубы и сборные, участвующие в турнирах UEFA, должны будут проводить домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

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