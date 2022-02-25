FIDE отменила Всемирную шахматную олимпиаду в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Международная шахматная федерация (FIDE) решила отменить проведение в России Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.
"Совет FIDE принял решение не проводить в России 44-ю шахматную олимпиаду, а также отменить соревнования для игроков с ограниченными возможностями и проведение конгресса федерации", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время организация ищет нового хозяина соревнований, а также решает вопрос о новых датах и месте конгресса.
Ранее аналогичные решения приняли федерации и ассоциации других видов спорта. Так, в UEFA сообщили о переносе финала Лиги чемпионов 2022 года в Париж. Изначально матч должен был состояться 28 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
Отменить российские этапы Кубка мира по ряду дисциплин решила и Международная федерация лыжного спорта. Также в Сочи не состоится Гран-при "Формулы-1".
На фоне ситуации на Украине исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал перенести или отменить все соревнования, проведение которых запланировано в России и Белоруссии, а также отказаться от использования их флагов на спортивных мероприятиях.
"Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России и Белоруссии. Необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Белоруссии", – говорится в заявлении на сайте МОК.
МОК выразил поддержку Международному паралимпийскому комитету в связи с предстоящими Паралимпийскими играми в Пекине, а также выразил обеспокоенность по поводу безопасности олимпийского сообщества Украины. С последним комитет находится в контакте с целью оказания при необходимости гуманитарной помощи.
18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.
Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Российский этап "Формулы-1" отменен
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