FIDE отменила Всемирную шахматную олимпиаду в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Международная шахматная федерация (FIDE) решила отменить проведение в России Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

"Совет FIDE принял решение не проводить в России 44-ю шахматную олимпиаду, а также отменить соревнования для игроков с ограниченными возможностями и проведение конгресса федерации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время организация ищет нового хозяина соревнований, а также решает вопрос о новых датах и месте конгресса.

Ранее аналогичные решения приняли федерации и ассоциации других видов спорта. Так, в UEFA сообщили о переносе финала Лиги чемпионов 2022 года в Париж. Изначально матч должен был состояться 28 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Отменить российские этапы Кубка мира по ряду дисциплин решила и Международная федерация лыжного спорта. Также в Сочи не состоится Гран-при "Формулы-1".

На фоне ситуации на Украине исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал перенести или отменить все соревнования, проведение которых запланировано в России и Белоруссии, а также отказаться от использования их флагов на спортивных мероприятиях.

"Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России и Белоруссии. Необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Белоруссии", – говорится в заявлении на сайте МОК.

МОК выразил поддержку Международному паралимпийскому комитету в связи с предстоящими Паралимпийскими играми в Пекине, а также выразил обеспокоенность по поводу безопасности олимпийского сообщества Украины. С последним комитет находится в контакте с целью оказания при необходимости гуманитарной помощи.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

