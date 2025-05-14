14 мая, 12:08Шоу-бизнес
Выступление "Бурановских бабушек" было показано на "Евровидении-2025"
Первый полуфинал "Евровидения-2025" прошел 13 мая. После завершения зрительского голосования ведущие рассказывали зрителям о разных рекордах мероприятия. Они упомянули "Бурановских бабушек" как коллектив с наибольшим суммарным возрастом участников – 403 года.
Украинцы, в свою очередь, возмутились из-за того, что Россия якобы появилась на конкурсе. Также Украина была недовольна высказыванием одного из ведущих, который напомнил, что "Евровидение" изначально задумывалось как неполитичное и нейтральное мероприятие.
В Сети предполагают, что таким образом организаторы намекнули на возможное возвращение российских артистов на сцену конкурса.
"Бурановские бабушки" представляли Россию на "Евровидении" в 2012 году с песней Party for everybody.
В 2022 году Россия была отстранена от конкурса из-за начала специальной военной операции на Украине. Организаторы подчеркнули, что включение России в конкурс нанесет ущерб его репутации.