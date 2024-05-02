Организаторы "Евровидения" запретили приносить палестинские флаги на конкурс

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Организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение" запретили приносить палестинские флаги и плакаты с политическими высказываниями на арену, где будет проходить мероприятие, сообщает Göteborgs-Posten.

По данным газеты, зрителей, нарушающих эти запреты, будут останавливать на входе. При этом разрешено брать с собой ЛГБТ-флаг (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено), но нельзя использовать его в политических целях.

"Евровидение-2024" пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме. В 2024-м песенный конкурс состоится в 68-й раз.

Победителем "Евровидения-2023" стала шведская певица Лорин. Мальме выбрали после тщательного отбора. В ходе него были изучены технические возможности для проведения мероприятия, возможность размещения журналистов, болельщиков, делегаций, инфраструктура и иные критерии. До этого в городе проводили "Евровидение" в 1992 и 2013 году.