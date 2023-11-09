На Украине запретили видеосервисы с российскими фильмами и телеканалами

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Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о запрете вещания 16 видеосервисов с телеканалами и фильмами РФ. Об этом указывается на сайте медиарегулятора.

"Регулятор пришел к выводу, что они отвечают требованиям раздела XI закона "О медиа" и не могут транслироваться на Украине", – отмечается в заявлении.

В список включили онлайн-кинотеатры "Амедиатека", "Баскино", Filmix, "Киноточка", платформу Kion, сервисы "Лайм HD TV", "Триколор Кино и ТВ", "Смотрешка", "Цифровое ТВ 20 каналов".

Как подчеркнули в совете, причина заключается в предоставлении сервисами доступа к контенту РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки киевского руководства "отменить" русскую культуру, в частности русский балет, являются "продолжением психоза" Украины. По его словам, отрицание культуры, которая неразрывно связана с Украиной, является "абсурдом и глупостью".

До этого попытки вычеркнуть русскую культуру ничтожными назвал Владимир Путин. Он отметил, что российские артисты столкнулись за рубежом с дискриминацией. Однако подобное является ничтожным на фоне величия русского искусства.

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