В Кремле назвали запрет русского балета на Украине "продолжением психоза" Киева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Попытки киевского руководства "отменить" русскую культуру, в частности русский балет, являются "продолжением психоза" Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это продолжение абсолютного такого психоза. Собственно, режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность", – ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать запрет русского балета на Украине.

По словам Пескова, отрицание культуры, которая неразрывно связана с Украиной, является "абсурдом и глупостью".

До этого попытки вычеркнуть русскую культуру ничтожными назвал Владимир Путин. Он отметил, что российские артисты столкнулись за рубежом с дискриминацией. Однако подобное является ничтожным на фоне величия русского искусства.

