Попытка "отмены" русской культуры странами Запада можно назвать травлей – Минкультуры РФ

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Попытки западных стран отменить русскую культуру можно назвать травлей. Об этом заявил первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин на встрече министров стран Группы двадцати в Индии.

"Мы видим все отчаянные попытки отменить российскую культуру. Запретить гастроли Большого театра в Лондоне. Впервые за 40 лет закрыть российский павильон на Венецианской биеннале. Отменить концерты маэстро Валерия Гергиева в Японии. Иначе как травлей это не назовешь", – заявил Обрывалин.

Он предположил, если что если так будет продолжаться дальше, Запад запретит самую исполняемую музыку в мире авторства русских композиторов Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

Обрывалин подчеркнул, что попытки "отмены" русской культуры всегда остаются без успеха. По словам первого замглавы Минкультуры РФ, доказательством этому может послужить прошедший в июне этого года Международный конкурс Чайковского в Москве и в Санкт-Петербурге.

"На конкурс было подано порядка 1 тысячи заявок из 41 страны, в том числе из США, Великобритании, Франции, Италии и Южной Кореи. Трансляции Международного конкурса имени Рахманинова в прошлом году посмотрели свыше 6 миллионов человек из 71 страны. И это лишь несколько примеров, которые показывают нам, что попытки отменить культуру есть ни что иное как очередная грязная игра политиков", - подчеркнул Обрывалин.

Он подчеркнул, что Россия была и остается открытой к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о попытках Запада отменить все российское. Речь идет о книгах, фильмах, музыке, контенте в интернете и даже языке. Он отметил, что в связи с этим следует сохранять историческую память народов России и ее соседей, бережно относиться к русскому языку и традициям.