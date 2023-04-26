Мишустин заявил о стратегической конкуренции стран за умы людей

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что попытки Запада отменить все связанное с Россией являются частью борьбы разных стран за умы людей. Таким мнением он поделился в ходе выступления на марафоне "Знание".

"Стратегическая конкуренция между государствами идет за умы людей, за культуру, за образ мыслей. Мы видим, например, как это происходит в Европе, где сейчас уничтожают памятники советским воинам, учат детей по искажающим события учебникам истории и стремятся насадить эти ложные знания близким нам народам", – цитирует его ТАСС.

По его словам, отмена русской культуры, запрет на использование русского языка призваны лишить людей возможности общаться, заставить их забыть свои традиции и историю. Между тем история, отметил глава кабмина, позволяет людям извлекать уроки из прошлого, поэтому так важно сохранять "историческую память народов России и ее соседей".

В этой связи Мишустин указал на тот факт, что за рубежом РФ строит русские школы, принимает у себя студентов-иностранцев, отправляет за границу с гастролями творческие коллективы.

Ранее Владимир Путин заявил, что русскую культуру за рубежом отменяют неумные люди. Позиция же России в этом плане является мудрой, считает президент, поскольку лучшие образцы иностранной культуры она не просто не отменяет, но и даже продвигает их.

