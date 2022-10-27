Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Владимир Путин сравнил отмену русской культуры на Западе с действиями нацистов. Такое заявление российский лидер сделал на встрече международного дискуссионного клуба "Валдай".

"До сжигания книг в свое время дошли нацисты, а теперь до запретов Достоевского (творчества русского писателя Федора Достоевского. – Прим. ред.) и Чайковского (творчества русского композитора Петра Чайковского. – Прим. ред.) скатились западные радетели либерализма и прогресса", – сообщил президент России.

Кроме того, западные страны отстаивают политику универсальной культуры. По словам главы российского государства, отмена русской культуры сказывается на ограничениях развития свободной мысли в политике, экономике и других сферах.

Говоря о действиях Запада, Путин напомнил о "Гарвардской речи" А. И. Солженицына, который предупреждал об "ослеплении превосходства".

"История, безусловно, все расставит на свои места и отменит не величайших общепризнанных гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению", – заявил президент.

В ходе выступления Путин также сообщил, что западные страны навязывают свои цели и потребительские стереотипы с целью увеличить площадь рынка сбыта для собственного производства.

В настоящее время, сказал президент России, Запад уверен в своей непогрешимости.

"От нее один шаг до желания самих непогрешимых просто уничтожить тех, кто им не нравится, как они говорят, "отменить", – заключил Путин.

В ходе своего выступления на "Валдае" президент уточнил, что Россия пыталась выстроить взаимоотношения с Западом и НАТО. Он также подчеркнул, что РФ не считает себя врагом западных государств и всегда следовала посылу: "Давайте жить дружно".

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