Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине. Об этом он заявил в ходе выступления на встрече с участниками международного форума "Валдай".

По словам российского лидера, факт озвучивания суммы, потраченной на переворот на Украине в 2014 году, позволяет считать Запад организатором этих событий.

"Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего", – сказал президент России.

Кроме того, по словам Путина, Россия предпринимала попытки в выстраивании взаимоотношений с Западом и НАТО. Он подчеркнул, что РФ не считает себя врагом западных стран и не бросает им вызов. Единственным лозунгом страны была фраза "Давайте жить дружно".

Помимо этого, Путин обратил внимание на постоянное сравнивание критики России в адрес Запада с "происками" и "кознями Кремля". Он заявил, подобные высказывания являются бредом.

Как отметил президент России, Западу вряд ли удастся отсидеться в стороне. Глава государства добавил, что "посеявший ветер пожнет бурю".

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