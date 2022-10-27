Путин назвал бредом, что любая критика в сторону Запада воспринимается как "козни Кремля"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин назвал бредом тот факт, что любая критика в сторону западных стран воспринимается как "происки" и "козни Кремля". Об этом президент сообщил, выступая на заседании клуба "Валдай".

Глава государства подчеркнул, что либерализм изменился до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной пропагандой и угрозой демократии.

"Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. Это бред какой-то, до чего скатились-то? Хоть мозгами-то пошевелите, поинтересней что-нибудь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на козни Кремля", – сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь главы российского государства, с которой тот выступит в рамках проведения международного дискуссионного клуба "Валдай", будут читать и перечитывать.

Мероприятие проходит с 24 по 27 октября. С момента основания дискуссионного клуба в 2004 году президент России принимает в нем участие на постоянной основе.

В 2022 году участники мероприятия ведут дискуссии на тему "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". В этот раз дискуссионный клуб объединил 111 экспертов политической, экономической и дипломатической сфер из 41 страны.

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