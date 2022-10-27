Путин предупредил Запад, что отсидеться вряд ли получится

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Владимир Путин напомнил, что в декабре РФ направила Западу предложения по выстраиванию коллективной безопасности, но их отшвырнули в сторону. Он предупредил Запад, что отсидеться вряд ли получится. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании форума "Валдай".

Глава государства добавил, что "посеявший ветер пожнет бурю". По его словам, кризис приобрел глобальный характер и уже затронул всех.

"Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или же всем вместе попытаться найти решения – пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным", – сказал Путин.

По его словам, западным странам и "новым центрам многополярного мироустройства" придется начать равноправный разговор об общем будущем. Он добавил, что чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Ранее Путин заявил, что Запад предлагает основанный на правилах порядок, но они получат возможность жить вообще без правил.

Российский лидер также подчеркнул, что у западных стран нет никакого единства. По его словам, они скорее представляют собой конгломерат. Он напомнил и об ухудшении продовольственной обстановки в мире из-за действий Запада.



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