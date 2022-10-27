Путин заявил, что Запад имеет право на десятки гендеров и гей-парадов

Фото: Москва 24

Запад имеет право на внедрение в свое общество "странноватых" тенденций, но он не может требовать от других стран следовать в таком же направлении. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума "Валдай".

"Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов – так тому и быть, пусть делают что хотят", – подчеркнул президент России.

По его словам, традиционные ценности не зафиксированы в каком-то виде, их не нужно придерживаться всем. Однако, добавил Путин, в каждом отдельном случае они неповторимы, потому что вытекают из культуры и истории конкретного общества.

Глава государства подчеркнул, что традиционные ценности нельзя навязывать, их нужно уважать. Он указал, что Москва, в отличие от Запада, не лезет в чужой двор.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России.

Документ предполагает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. Проект запрещает призыв к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.



Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в России

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