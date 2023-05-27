Путин заявил, что России не нужны подавляющие самобытность стандарты

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России не нужны навязанные стандартны, они подавляют самобытность. В стране наступило время самоопределения и борьбы за право быть самими собой, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что Россия уважает наследие мировой культуры и не намерена предпринимать попытки по его отмене.

"Но, глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем – нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне", – заявил он в видеообращении во время открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере Таврида.

Путин добавил, что культура и искусство являются теми сферами, которые должны объединять людей и в данный момент они оказались в центре геополитического противостояния. По его словам, все, что связано с РФ, пытаются отменить.

"Тем самым подобные деятели наказывают, прежде всего, самих себя, лишают свои народы, своих граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам", – сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что культура России рассказывает о силе милосердия, взаимоуважения, о важнейших духовных, нравственных основах, который необходимо сохранить и о многом другом.

Президент выразил уверенность в том, что у российской молодежи получится раскрыть свои таланты в сферах искусства и пополнить достояние культуры России.

Ранее Путин сравнил отмену русской культуры на Западе с действиями нацистов. Он напомнил о том, что нацисты сжигали книги, а в данный момент в мире запрещают творчество русских классиков и других.

По словам главы российского государства, отмена русской культуры сказывается на ограничениях развития свободной мысли в политике, экономике и других сферах.

