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Те, кто пытается вычеркнуть культуру России из мирового наследия, обкрадывают сами себя. Такие действия ничтожны на фоне величия русского искусства, заявил Владимир Путин на заседании попечительского совета Мариинского театра.

"Русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной достаточно агрессивной дискриминацией. С попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, театр, литературу, живопись, наши достижения в этой сфере", – цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте раскрыл детали одной из встреч с президентом России в Москве до начала спецоперации. По его словам, Путин был одержим российской культурой.

До этого президент РФ заявил, что в РФ никогда не откажутся от мировой культуры, как это сделал Запад, отменив Петра Чайковского. Российский лидер отметил необходимость понимать роль РФ и ее значимость во всем мировом культурном многообразии.